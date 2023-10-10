المركزي العراقي "يفقد السيطرة".. ارتفاع مستمر بأسعار صرف الدولار

2023-10-10 16:55:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رأى المتحدث الرسمي باسم سوق البورصة في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن ما يحدث من ارتفاع متزايد في سعر صرف الدولار مقابل الدينار يدل على عدم سيطرة البنك المركزي العراقي على عمل المصارف الأهلية في البلاد.

وقال جبار كوران خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية، اليوم، حضرته وكالة شفق نيوز، إن أسباب ارتفاع سعر الدولار تعود لأسباب داخلية والمتمثلة بتصريحات المسؤولين العراقيين وخصوصا تصريحات البنك المركزي العراقي الأخيرة، وكذلك تخوف وقلق المواطنين جراء الوضع الحالي، اضافة لأسباب خارجية متمثلة بالوضع العام في المنطقة وأهمها ما يحدث الآن في فلسطين .

واضاف، ان الارتفاع الذي وصل اليه الدولار خلال الأيام الخمسة الماضية يدلل على عدم سيطرة البنك المركزي العراقي على عمل المصارف الأهلية وكذلك عدم ثقة المواطن العراقي بالعملة المحلية .

واشار الى ان البنك المركزي العراقي لم يقلل من ضخ العملة الأجنبية خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن الوضع العراقي يعتبر مهما للجانب الأمريكي وجميع القرارات التي تصدر الآن من الخزانة الأمريكية هي لصالح العراق ويجب الالتزام بها.

واليوم الثلاثاء، تخطت أسعار الدولار الأمريكي حاجز الـ 160 ألف دينار عراقي، في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.