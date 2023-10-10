مع إغلاق البورصتين.. أسعار الدولار في بغداد واربيل تتراجع عن السعر المسجل صباح اليوم

2023-10-10 16:55:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الدولار في بغداد اليوم الثلاثاء، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مرتبتين عما سجلته صباح اليوم مع وقت الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 161800 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 163000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 162750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 160750 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 161850 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 161750 دينارا مقابل 100 دولار.