2023-10-10 17:00:05 - المصدر: العربي الجديد

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" أظهرت "فشل" سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، معتبراً أن إقامة دولة فلسطينية "أمر ضروري".

وصرح بوتين خلال اجتماع في الكرملين مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، "هذا مثال واضح على فشل السياسة الأميركية في الشرق الأوسط".

واتهم الرئيس الروسي الولايات المتحدة بـ"احتكار" تسوية النزاع، من دون أن تأخذ في الاعتبار "إيجاد تسويات مقبولة للطرفين"، بل على العكس "روجت لأفكارها الخاصة حول طريقة المضي قدماً، والضغط على الطرفين". وتابع: "كانت تقوم بذلك كل مرة من دون مراعاة المصالح الأساسية للشعب الفلسطيني".

واعتبر أن "من الضروري تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة".

بدوره، دعا السوداني، روسيا، إلى التحرك العاجل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لإيقاف الاعتداءات المستمرة على الأراضي الفلسطينية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن السوداني أكد خلال اللقاء "موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية، الذي يؤكد حقّ الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وعدالة".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال، الاثنين، إن إنشاء دولة فلسطينية هو "السبيل الأكثر موثوقية لإيجاد حل للنزاع" الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي السنوات الأخيرة، حافظت روسيا على علاقات جيدة مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، وكذلك مع العديد من اللاعبين الإقليميين، بما في ذلك إيران، ومصر، وسورية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين، اليوم الثلاثاء، إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لروسيا المقررة يجري الإعداد لها، لكن موعدها لم يحدد بعد.

(فرانس برس، العربي الجديد)