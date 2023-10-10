2023-10-10 20:45:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة، يوم الثلاثاء، الى النفير العام لكل مَن يستطيع أن يتوجّه إلى فلسطين، وكسر الحدود مع اسرائيل، في حين أكد الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي أن "فصائل المقاومة العراقية بهيئتها التنسيقية" على أتمّ الجهوزية لأي عمل مطلوب منها لتحرير القدس ونصرة الشعب الفلسطيني.

وأكد أن "العراق شعباً وحكومةً ومقاومةً ملتزمٌ بموقفه الراسخ في دعم القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن كل الشرفاء من الشعب العراقي يُساندون الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، ومقاومته الظافرة وهي تُسطِّر أروع الملاحم البطولية في عملية طوفان الأقصى".

وأضاف، أن "فصائل المقاومة العراقية بهيئتها التنسيقية، على أتمّ الجهوزية لأي عمل مطلوب منها لتحرير القدس الشريف ونصرة الشعب الفلسطيني". من جهته، أكد إسماعيل هنيّة، أن "عملية طوفان الأقصى كانت في غاية الدقة والكثافة، مما أفقد العدو الصهيوني توازنه، وجعله يتخبّط، وأن كل ما يقوم به العدو الآن، هو محاولة ردّ الاعتبار الذي فقده إلى الأبد، من خلال عمليات العقاب الجماعي التي تطال المدنيين في غزّة".

ودعا هنيّة، إلى "النفير العام لكل مَن يستطيع أن يتوجّه إلى فلسطين، وكسر الحدود مع الاحتلال الصهيوني، وكذلك وجّه الدعوة إلى الشعوب الإسلامية بالجهاد المالي لنصرة الشعب الفلسطيني الذي يعاني من حصار ظالم ووحشي".

وأعرب هنيّة عن شكره للشعب العراقي الأصيل في موقفه، مشدّداً على أن "الأنظار الفلسطينية شعباً ومقاومةً تتوجه إليهم في هذا الظرف التاريخي الحسّاس والمهم والمفصلي.