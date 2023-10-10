2023-10-10 21:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن الإطاحة بثلاثة ارهابيين ينتمون الى عصابات داعش الارهابية.وذكر بيان للوكالة، ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “مفارز الاستخبارات تمكنت وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة حول تواجد ثلاثة مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في احدى مناطق محافظة بغداد تحديداً في جانب الكرخ”.ولفت […]

ظهرت المقالة كمين يُطيح بثلاثة إرهابيين في بغداد أولاً على ايرث نيوز.