تيار الفراتين: تحركات الحكومة العراقية تجاه القضية الفلسطينية واضح وجليل

2023-10-10 21:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكدت رئيس كتلة تيار الفراتين في مجلس النواب العراقي، النائبة رقية النوري، اليوم الثلاثاء، ان تحركات الحكومة العراقية تجاه القضية الفلسطينية واضح وجليل. وقالت النوري في تصريح لايرث نيوز: إن “مجمل الوضع العراقي السياسي اتجاه القضية الفلسطينية واضح جدا وقد عبرت عنه عدة شخصيات سياسية عليه، وان موقف العراق ثابت في حق الشعب […]

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