منتخب العراق يبدأ تدريباته في الأردن و3 محترفين يعززون صفوفه

2023-10-10 21:00:09 - المصدر: العربي الجديد

بدأ المنتخب العراقي تدريباته، الثلاثاء، في ملعب السلط بالأردن، استعداداً للمشاركة في البطولة الدولية الرباعية للفترة من 11-17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، رفقة منتخبات الأردن وإيران وقطر.

وقبل الحصة التدريبية الأولى، لم يفوت المدرب الإسباني خيسوس كاساس الفرصة للتأكيد للاعبين، على أهمية المشاركة في هذه البطولة، التي ستكون بروفة تحضيرية مهمة قبل الدخول بتصفيات كأس العالم 2026 الشهر المقبل.

وبحسب بيان للاتحاد العراقي، فقد جرى تقسيم الوحدة التدريبية من خلال مشاركة اللاعبين وفقاً لمجموعات مختلفة، حيث جرت مراعاة أوقات وصول اللاعبين أثناء رحلات سفرهم لمنحهم جزءاً من الاستشفاء، قبل انخراطهم في التدريبات والتي ستكون صباحية ومسائية، بدءاً من الثلاثاء.

وعزز 3 محترفين صفوف "أسود الرافدين"، وهم نجم فريق قطر القطري، بشار رسن، ومحترف سانديفورد النرويجي، دانيلو السعد، فيما كان آخر الواصلين، لاعب فازيلا البرتغالي، أسامة رشيد.