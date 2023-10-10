"الإخلاء الطبي".. برنامج علاجي ينقذ المصابين بالأمراض المستعصية في ذي قار

2023-10-10 21:15:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت الحكومة المحلية في ذي قار، يوم الثلاثاء، عن إرسال الوجبة الثانية من المرضى ضمن برنامج "الإخلاء الطبي" لإنقاذ العشرات من المصابين بالأمراض المستعصية في المحافظة.

وقال رئيس لجنة "الإخلاء الطبي"، علي مهدي لوكالة شفق نيوز، إن "فكرة البرنامج انطلقت في عام 2021 ودخلت حيز التنفيذ عام 2022 بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء في حينها، ثم وزارة الصحة التي رحبت بالفكرة، وعند إقرار قانون الدعم الطارئ من قبل مجلس النواب العراقي خصص للبرنامج ملياريّ دينار عراقي لغرض علاج المصابين بالأمراض المستعصية خارج البلاد، بموافقة وزارة المالية".

وأشار إلى أن "عدداً من المستشفيات الأجنبية تقدمت بعروض لغرض التعاقد مع الحكومة المحلية في ذي قار على تنفيذ البرنامج، وقد فازت بالعرض مستشفى (بلومبرغ) الهندية".

ولفت إلى أن "اختيار هذه المستشفى جاء بناءً على سهولة إجراءاتها وأسعارها المناسبة، إذ قدمت تسهيلات لمحافظة ذي قار أكثر من 30%، مقارنة بالأسعار التي فرضتها في تعاملاته مع وزارة الصحة الاتحادية ومحافظة البصرة، فضلاً عن التسهيلات العالية للمرضى العراقيين".

وأضاف مهدي، أنه "لتخفيف الضغوط على أطباء المحافظة، تم استقدام أطباء من المستشفى الهندية لغرض تشخيص الحالات المستعصية واختيارها وإرسالها إلى الهند للعلاج"، مشيراً إلى أن "اللجنة المشرفة على البرنامج نجحت لغاية الآن بتفويج وجبتين، وبانتظار تفويج الوجبة الثالثة".

وتابع "الوجبة الأولى تضمنت إرسال 14 مريضاً لغرض زراعة الكبد، فيما الوجبة الثانية تضمنت 7 مرضى بينهم مصاب بتمزق المريء نتيجة قيامه بتناول محلول بطاريات السيارات (التيزاب)"، موضحاً أن "جميع عمليات الوجبتين نجحت بامتياز وعاد المرضى إلى أرض الوطن بصحة تامة".

وأوضح مهدي أن "الوجبة الثالثة ستتضمن إرسال 30 مريضاً من أبناء المحافظة، غالبيتهم علاجهم ضمن اختصاصات الجملة العصبية والأمراض السرطانية"، مؤكداً أن "اللجنة عازمة على الاستمرار بالبرنامج للسنوات المقبلة، مع شرط وضع التخصيصات المالية للمضي قدماً به، ولغرض تقليل الجهود عن المصابين الأمراض الصعبة من أبناء المحافظة".