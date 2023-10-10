2023-10-10 21:20:19 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

طالبت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء (10 تشرين الأول 2023) مديريات المحافظات كافة ببيان حاجتها الفعلية من خريجي كليات التربية والمعاهد من جميع الإختصاصات (معلمين ومدرسين) بمدة أقصاها أسبوع واحد.

وفي إعمام للتربية الى المديريات حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منه طالبت فيه تزويد الوزارة بـ"آلية الإحتساب التي تم اعتمادها في تحديد الحاجة الفعلية بالإضافة الى إحصائية دقيقة لاعداد الموظفين الذين سيحالون الى التقاعد للأعوام (2023، 2024، 2025).

وحذرت التربية مديراتها بتزويدها بالمعلومات أعلاه في غضون أسبوع وخلافه "تتحمل التبعات القانون في عدم دقة المعلومات".



