المنتخب الوطني يصعد من تدريباته قبيل لقاء قطر الجمعة

2023-10-10 21:25:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

صعّد المنتخبُ الوطنيّ من وتيرةِ تحضيراته بخوضه وحدة تدريبيّة مساء اليوم الثلاثاء في ملعبِ جاوا استعداداً لمُواجهةِ منتخب قطر يوم الجمعة المُقبل ضمن البُطولةِ الدوليّة الرباعية.

وشارك في تدريباتِ المساء، التي حضرها رئيسُ الوفد العراقيّ أحمد الموسوي، جميعُ اللاعبين الـ 24 ، وهم كل من : جلال حسن، أحمد باسل ، فهد طالب، فرانس ضياء، ريبين سولاقا، بشار رسن، ماسيس ارتين ، أمير العماري ، علي الحمادي ، إبراهيم بايش ، علي حيدر ، أحمد فرحان ، دانيلو السعد ، علي جاسم، أيمن حسين ، مهند علي ، مصطفى سعدون، أسامة رشيد ، مناف يونس ، أمجد عطوان ، علي عدنان ، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، أحمد علي .

وبدأ المنتخب العراقي تدريباته، اليوم الثلاثاء، في ملعب السلط بالأردن، استعداداً للمشاركة في البطولة الدولية الرباعية للفترة من 11-17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، رفقة منتخبات الأردن وإيران وقطر.

وعزز 3 محترفين صفوف "أسود الرافدين"، وهم نجم فريق قطر القطري، بشار رسن، ومحترف سانديفورد النرويجي، دانيلو السعد، فيما كان آخر الواصلين، لاعب فازيلا البرتغالي، أسامة رشيد.

وتنتظر كتيبة المدرب خيسوس كاساس، 3 تحديات في هذه البطولة، أبرزها استقرار الجهاز الفني على الأسماء التي ستمثل العراق في تصفيات مونديال 2026، إضافة لبطولة آسيا القادمة المقررة مطلع العام المقبل في قطر، بعد الدعوات التي وجهت للعديد من اللاعبين المحليين والمحترفين في الفترة الأخيرة.

من جهته، يبحث المدرب الإسباني عن حصد لقبه الثالث توالياً مع منتخب العراق، بعد "خليجي 25" وبطولة ملك تايلاند، إذ نجح كاساس في التتويج بالبطولتين التي خاضهما مع كتيبة "أسود الرافدين".