وزيرا خارجية العراق وروسيا يناقشان التطورات في غزة وتداعياتها على المنطقة

2023-10-10 22:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعناقش وزير الخارجية فؤاد حسين مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، التطورات في غزة وتداعياتها على المنطقة.وقال بيان لوزارة الخارجية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، في مقر وزارة الخارجية الروسية بموسكو، بحضور نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف".وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا القضايا الإقليمية ولاسيما التطورات الأخيرة في قطاع غزة وتداعياتها على المنطقة"، مؤكدين على "أهمية تضافر الجهود لإيجاد حلول عادلة للقضية الفلسطينية".وأوضح البيان، أن "الجانبين تناولا عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، وكذلك التطرق إلى مسألة معالجة مستحقات الشركات الروسية العاملة في العراق".وتابع، "كما تطرقا أيضاً إلى الوضع السوري وما له من تأثير وانعكاسات على الواقع العراقي وضرورة التعاون لتأمين الحدود العراقية السورية".