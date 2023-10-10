مثقفو العراق.. بيان تضامني مع فلسطين 

2023-10-10 22:30:08 - المصدر: العربي الجديد

يأخذ التضامن العربي مع فلسطين أوجهاً عدة، ولا سيّما مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في غاراته الوحشية والعنيفة التي تستهدف المباني السكنية والمستشفيات والمساجد، موقعةً عشرات الشهداء ومئات الجرحى من المدنيين في قطاع غزة؛ في رد على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "كتائب القسّام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، صباح السبت.

وفي هذا الإطار وقّع اليوم عددٌ من الأدباء والفنانين والمثقفين في العراق بياناً تضامنياً أعلنوا من خلاله "تأييدنا لبطولة الشعب الفلسطيني أبو الأمجاد، ونقف معه بكل إمكاناتنا"، كما جاء في البيان.

وعلى الرغم من البيان المُقتضب، الذي لم يذكر فيه تفاصيل أخرى، فقد وقّع عليه 22 مثقفاً بين فنانين وكتّاب ومخرجين سينمائيين وأكاديميين وباحثين ومؤرخين وصحافيين "معتبرين فلسطين ومقدّساتها قضيةً إنسانية تهمّ كل صاحب ضمير يقظ في العالم".