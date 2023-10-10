ترحيب فلسطيني من موقف نيجيرفان بارزاني: شجاعة نقدرها وعلى حكام الدول العربية الحذو حذوه

2023-10-10 22:35:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رحّبت أوساط فلسطينية، يوم الثلاثاء، بموقف رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، المؤكد على حق إقامة دولة فلسطينية يعيش فيها الفلسطينيون بسلام.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني، وسام زغبر، لوكالة شفق نيوز، إن "مواقف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مواقف مشرفة وشجاعة، ويقدرها الشعب الفلسطيني، ويعدها مواقف متقدمة".

ودعا زغبر "حكام الدول العربية إلى الحذو حذو موقف نيجيرفان بارزاني بدعم الشعب الفلسطيني، وتقديم كل الدعم حتى تحقيق النصر على العدو الصهيوني".

وأضاف، "كما ندعو حكام الدول العربية إلى عقد اجتماع عاجل وسريع لجامعة الدول العربية لوقف العدوان الصهيوني المتواصل لليوم الرابع على التوالي، وتقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني".

وكان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قال في حوار بملتقى "ميري" المنعقد في أربيل وحضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "مشكلة فلسطين واسرائيل لن يتم حلها من خلال الحرب".

وأضاف رئيس اقليم كوردستان العراق؛ أن "من حق الفلسطينيين أن تكون لهم دولة ويعيشوا بسلام".

وتابع بارزاني "نحن قلقون كلنا من الحصار المفروض على قطاع غزة، وهذا يسبب كارثة إنسانية ونتمنى أن يتم حل هذه المشكلة".