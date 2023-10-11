2023-10-11 00:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن الرئيس الاميركي جو بايدن ،اليوم الثلاثاء، إنه قال لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رد إسرائيل على هجمات حماس يجب أن “يكون حاسما”. وقال بايدن في كلمة تابعتها وكالة شفق نيوز، “نقف إلى جانب إسرائيل وندعمها وسنلبي لها كل الاحتياجات اللازمة للدفاع عن مواطنيها”. واوضح، أن “لإسرائيل كامل الحق في الرد على هجمات حماس”، […]

ظهرت المقالة بايدن: يجب الرد الحاسم على هجمات حماس و سنلبي كل احتياجات اسرائيل أولاً على ايرث نيوز.