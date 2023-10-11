2023-10-11 00:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ “شعرنا أننا في مدينة أشباح وكأننا الناجون الوحيدون”، هكذا يصف أحد أهالي غزة أول انطباع له وهو يرى حي الرمال مدمرًا، بعد ليلة أمضاها في مدخل المبنى الذي يسكن فيه، مع عائلته وعدد من الجيران، للاحتماء من القصف الإسرائيلي. عندما خرج مازن محمد مع عائلته صباحًا، وهو أب لثلاثة أطفال، لم يصدقوا ما […]

ظهرت المقالة “شعرنا أننا في مدينة أشباح” وأن “الموت قريب”.. شهادات من غزة أولاً على ايرث نيوز.