2023-10-11 00:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

هددت كتائب حزب الله، اليوم الثلاثاء، باستهداف القواعد الامريكية في العراق والمنطقة في حال تدخلها في المعركة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.وقال الامين العام لكتائب حزب الله ابو حسين الحميداوي في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “نبارك للشعب الفلسطيني الأبي، وأمتنا الإسلامية، ومجاهدي المقاومة الإسلامية في فلسطين، انتصاراتهم العظيمة لليوم الرابع على رغم أنف إجرام الكيان […]

ظهرت المقالة حزب الله العراق: صواريخنا ستوجه ضد قواعد الأمريكان إذا تدّخلوا لنصرة إسرائيل أولاً على ايرث نيوز.