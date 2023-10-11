تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين المتوقع إضافتها العام المقبل

2023-10-11 01:00:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقع عضو اللجنة المالية النيابية، محمد نوري، اليوم الأربعاء (11 تشرين الأول 2023) أن يشهد مطلع العام المقبل زيادة في رواتب المتقاعدين.

وقال نوري للصحيفة الرسمية، إن "الزيادة التي أعلن عنها في رواتب المتقاعدين للدرجات الدنيا توقفت لعدم توفر سيولة نقدية لتغطيتها،" منوها بأن "العمل قائم من أجل تضمينها في الموازنة لتتلاءم الرواتب مع الغلاء المعيشي".

وأشار إلى، أن "اللجنة المالية بانتظار أن تكون هناك سيولة نقدية فعلية، خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية التي نشهدها جراء زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية،" متوقعا أن "يشهد مطلع العام المقبل زيادة رواتب المتقاعدين".

وأوضح نوري أن الزيادة ستمنح لأصحاب الدرجات الدنيا لتتلاءم مع غلاء المعيشة وفقا لتقارير وزارة التخطيط،" لافتا إلى أن "الزيادة مع تعديل سلم الرواتب لغاية الدرجة السادسة قد تكلف الدولة أكثر من 4.5 ترليونات دينار".

وكان رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر البياتي أعلن في 15 من آيار الماضي، عن إكمال دراسة زيادة رواتب المتقاعدين وسط توقعات بان تكون 100 ألف دينار للدرجات الدنيا، لكن لم يتحقق ذلك فعلياً.

ونفت وزارة المالية، في 3 نيسان الماضي أنباء امتناع الوزيرة طيف سامي عن موافقتها بشأن مقترحات زيادة رواتب المتقاعدين.