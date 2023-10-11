كتيبة الأسود ترفع وتيرة استعداداتها للقاء قطر

2023-10-11 10:10:03 - المصدر: واع

متابعة - واعيواصل منتخبنا الوطني تدريباته في العاصمة الاردنية عمان استعداداً لمُواجهةِ منتخب قطر ضمن منافسات البُطولةِ الدوليّة الرباعية الودية، بجانب قطر وإيران والأردن البلد المضيف، للفترة من الثاني عشر ولغاية السابع عشر من الشهر الحالي.وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد، في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن " تدريبات الوطني اتسمت بالتدرج الفني، مع التركيز على الجوانب الخططية المراد تطبيقها في المباراة الأولى مع قطر، المقرر إقامتها بعد غد الجمعة في ملعب عمان الدولي، إلى جانب الاطلاع على قدرات اللاعبين المهارية والبدنية قبل الدخول في خوض تصفيات كأس العالم الشهر المقبل أمام إندونيسيا وفيتنام".وأضاف عماد أن " الفريق على أتم الجهوزية لخوض مباريات البطولة سيما بعد التحاق اغلب اللاعبين بالتدريبات الجماعية ".