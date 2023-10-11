2023-10-11 10:15:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصل قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء (11 تشرين الأول 2023)، إلى العاصمة بغداد. بعد يومين من زيارة وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان إلى العراق.

وطبقًا لبيان لوزارة الدفاع العراقيّة ورد لـ"بغداد اليوم"، فأن" قائد الدفاع الجوي العراقي الفريق الركن معن زيد السعدي، استقبل اليوم، قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو والوفد المرافق له".

وأضاف البيان، إن" المسؤول السعودي أجرى زيارة إلى مقر قيادة الدفاع الجوي للإطلاع على عمل القيادة وبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين".

وأكمل، إن" الله نائب قائد الدفاع الجوي للأمور الفنية اللواء الركن حامد جار، قدّم ايجازاً مفصلاً عن عمل القيادة والواجبات المنوطة بها، لبيان كيفية فرض السيادة الجوية وحماية أرض وسماء العراق".

ويوم الإثنين (9 تشرين الأول 2023)، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، وصول وزير الخارجية السعودي إلى بغداد في زيارة رسمية.

وقال الصحاف في بيان مقتضب ورد لـ"بغداد اليوم"، إن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية فؤاد حسين، كان في استقبال وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في مطار بغداد الدولي.

وسبق أن كشف مسؤول حكومي عراقيّ، أن "الوزير السعودي سيزور العراق لبحث التطورات في غزة، بالإضافة إلى مناقشة ملفات مشتركة بين البلدين أبرزها أمنية واقتصادية وتفعيل التفاهمات السابقة بين البلدين بمجالات مختلفة".