2023-10-11 10:20:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

قرر المصرف العقاري، الإبقاء على العمولة الإدارية السابقة وإلغاء الفائدة السنوية على مبادرة البنك المركزي.

وذكرت وثيقة صادرة من المصرف بتاريخ (9 تشرين الأول 2023)، وحصلت عليها "بغداد اليوم"، أنه "استنادا الى المداولة مع محافظ البنك المركزي العراقي وتوجيهات مجلس ادارة المصرف العقاري نود احاطتكم علما باعتماد المصرف العقاري العمولة الادارية وكما معمول به سابقا في المبادرة السابقة والغاء الفائدة السنوية لتكون ( صفر ) واستنادا الى عقد الاقراض للاموال المستردة (الجديدة يرجى التفضل بالموافقة على تعديل مدة القرض لتكون (20) سنة بدلا من 15 سنة ) ، فضلا عن تطبيقها للطلبات الجديدة فقط ، وذلك لوجود العديد من المعاملات التي تم تنظيمها سابقا ولم يتم صرفها لنفاذ اموال المبادرة ووجود التزامات مالية بين البائع والمقترض ولتكون التعليمات كما معمول به في المبادرة السابقة".

وفي وقت سابق، طالبت وزارة المالية، البنك المركزي العراقي، بتعديل مبادرته في قروض السكن عبر المصرف العقاري وإلغاء الفائدة السنوية فيها بعد امتعاض رسمي وشعبي.







