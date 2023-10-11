العراق: "كتائب حزب الله" تهدد بقصف القواعد الأميركية

2023-10-11 10:30:04 - المصدر: العربي الجديد

هددت جماعة "كتائب حزب الله" العراقية بقصف القواعد الأميركية واستهداف المصالح الأميركية في حال تدخلت واشنطن بالهجوم على غزة، وذلك في ثاني تهديد من نوعه تطلقه الفصائل المسلحة الحليفة لإيران بعد تصريحات مماثلة لزعيم تحالف "الفتح" وقائد "منظمة بدر" المسلحة هادي العامري.

وقالت الجماعة التي تصنف بأنها الأكثر ارتباطا بفيلق القدس الإيراني، في بيان، أمس الثلاثاء، إن "الواجب الشرعي يحتم وجودنا في الميدان، ولدفع شرور الأعداء عن أمتنا وأهلنا في غزة وسائر الأراضي المحتلة، بل ودفع الأذى عن المستضعفين، وعليه فإن صواريخنا، ومسيراتنا، وقواتنا الخاصة، على أهبة الاستعداد لتوجيه الضربات النوعية للعدو الأميركي في قواعده وتعطيل مصالحه إذا ما تدخل في هذه المعركة، وستنال مواقع معلومة للكيان الصهيوني وأعوانه قذائف نيراننا إن تطلب الأمر ذلك".

وطالبت الجماعة العراقيين بالخروج في تظاهرات وإطلاق حملة تبرع لفلسطين "تأييدا ودعما وإسنادا للمجاهدين في غزة".

ومن المقرر أن تخرج تظاهرات واسعة في بغداد، بعد غد الجمعة، دعا إليها رجال دين وشخصيات عراقية مختلفة للتعبير عن رفضهم العدوان الإسرائيلي ودعم المقاومة الفلسطينية.

وأمس الثلاثاء، دعا رئيس تحالف "السيادة" خميس الخنجر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إلى دعوة الدول العربية والإسلامية لاجتماع عاجل في بغداد لبحث العدوان الإسرائيلي والخروج بموقف موحد.

وأوضح الخنجر، في بيان، أنه "بينما يحتشد العالم مع عصابات العدو يتوجب على الأمتين العربية والإسلامية أن توحدا مواقفهما، لأن ما يجري على إخوتنا في غزة ستصل ناره إلى الجميع".

ودعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد قمة عربية إسلامية في بغداد لصياغة موقف مشترك.