2023-10-11 10:30:08 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ علقت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني على العمليات التي شنتها حركة “حماس” ضد إسرائيل وأطلقت عليها اسم “طوفان الأقصى” والرد الإسرائيلي على ذلك. وقالت الشيخة القطرية في تدوينة على منصة “أكس” (تويتر سابقا): “تندد تشدد تشجب تستنكر جميع ما سبق”، وذلك في تعليق على تغريدة كتبتها الإعلامية خديجة بن قنة وقالت فيها: ” […]

ظهرت المقالة شيخة قطرية تعلق على “طوفان الأقصى” وموقف الجامعة العربية أولاً على ايرث نيوز.