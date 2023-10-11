النفط مستقر مع انحسار مخاوف الإمدادات بعد التصعيد في غزة

2023-10-11 10:30:08 - المصدر: ايرث نيوز

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الأربعاء، مع انحسار المخاوف من احتمال انقطاع الإمدادات بسبب التصعيد الأخير في غزة بين إسرائيل وحركة حماس. وبحلول الساعة 0009 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 12 سنتا إلى 87.77 دولار للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 86 دولارا للبرميل. […]

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