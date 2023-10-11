2023-10-11 10:30:08 - المصدر: ايرث نيوز

قال المحلل الجيوسياسي الأمريكي براندون فايشرت، في مقالة لموقع 19FortyFive، إنه يجب على الولايات المتحدة أن تدعم إسرائيل، التي قد تتعرض للهزيمة، في ظل عدد من الظروف. وأضاف فايشرت، الذي عمل سابقا كموظف في الكونغرس: “بدون الدعم الأمريكي، ستهزم إسرائيل تماما إذا شن حزب الله المدعوم من إيران حملة إرهابية متواصلة بينما تكون إسرائيل تحارب […]

ظهرت المقالة محلل أميركي يحذر من انهيار إسرائيل.. ما علاقة حزب الله؟ أولاً على ايرث نيوز.