بغداد: القبض على امرأة سرقت ٢٣ مليون دينار من داخل إحدى الدور السكنية

2023-10-11 11:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت مكافحة اجرام بغداد اليوم الاربعاء القبض على امرأة سرقت ٢٣ مليون دينار من داخل إحدى الدور السكنية. وذكر بيان للمكافحة تلقته ايرث نيوز انه “تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب النهروان لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على متهمة لقيامها بسرقة مبلغ مالي قدره (٢٣) مليون دينار عراقي من داخل دار ضمن […]

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