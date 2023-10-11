2023-10-11 11:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

شددت قيادة العمليات المشتركة على أهمية ضبط الحدود من خلال تعزيز إمكانيات قوات الحدود بالمعدات والتقنيات العسكرية. وأوضح الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح تابعته “ايرث نيوز”، أن “قيادة العمليات تؤكد على ضبط الحدود من خلال تعزيز قوات الحدود وكذلك تجهيزها بإمكانيات ومعدات وقدرات تمكنها من الضبط والسيطرة على الحدود» . وأضاف […]

ظهرت المقالة “معدات وقدرات”.. القوات العراقية تتحرك تجاه مناطق حدودية مع 3 دول أولاً على ايرث نيوز.