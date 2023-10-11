الحكيم: وجود المكونات عامل قوة للعراق ومصدر إثراء للثقافة

2023-10-11 11:20:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اكد رئيس تحالف تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الأربعاء (11 تشرين الأول 2023)، أن وجود المكونات عامل قوة للعراق، ومصدر إثراء للثقافة العراقية.

وقال المكتب الإعلامي للحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس تيار الحكمة التقى صباح اليوم، رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم الشيخ ستار الحلو".

وأضاف أن "اللقاء تداول واقع المكونات الاجتماعية خاصة بعد الاستقرار الذي يعيشه العراق على المستويات كافة".

ودعا الحكيم، بحسب البيان الى" العودة الطوعية لكل المهاجرين من جميع المكونات، لاسيما من الطائفة المندائية"، مبيّنا أن "وجود المكونات عامل قوة للعراق ومصدر إثراء للثقافة العراقية".

وشدد الحكيم على "حفظ التنوع"، داعيا "لإدارة التنوع في العراق وجعل المكونات العراقية جسورا للتواصل مع شعوب المنطقة والعالم".