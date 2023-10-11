بعد الارتفاع الكبير .. الدولار يتراجع مقابل الدينار العراقي في بغداد وأربيل

2023-10-11 11:25:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار، اليوم الاربعاء ، في اسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 162100 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار ليوم أمس الثلاثاء 163000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 163000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 161000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث سجل في محلات الصيرفة سعر البيع 160900 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 160800 دينار مقابل 100 دولار.