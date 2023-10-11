النزاهـة العراقـية ومكتب الادعـاء العام الـروسي يبـرمان مذكـرة تفاهـم في مجال منع الفساد والوقاية منه

2023-10-11 11:40:53 - المصدر: وكالة تقدم

ضمن جدول أعمال الزيارة التي يجريها الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس(محمد شياع السوداني) لموسكو، وإدراكاً لخطورة التهديدات التي يسببها الفساد لأمن واستقرار المجتمعات، وتقويض المؤسسات ونظم الديمقراطية وقيم العدالة. أبرمت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ومكتب الادّعاء العامّ في روسيا الاتحاديَّة مُذكَّرة تفاهمٍ؛ لتطوير وتعزيز التعاون الثنائيّ، وتنسيق الجهود في مجال منع الفساد والوقاية من …