2023-10-11 13:45:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رئيس الجمهورية يتسلّم رسالة خطيّة من خادم الحرمين الشريفين



تسلَم فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد رسالة خطيّة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال استقبال فخامته، اليوم الأربعاء 11 تشرين الأول 2023 في قصر بغداد السفير السعودي لدى العراق السيد عبد العزيز الشمري.

وتضمنت رسالة خادم الحرمين الشريفين رغبة المملكة في تعزيز العلاقات بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وأهمية تنسيق المواقف في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.

وأكّد السيد الرئيس، خلال اللقاء، ضرورة توطيد العلاقات بين العراق والمملكة وتوسيع آفاق التعاون البناء وبما يعود بالنفع على البلدين.

من جهته، أكد السفير الشمري حرص المملكة على تعزيز علاقاتها مع العراق ودعمها لأمنه واستقراره، مشيداً بالتطورات الإيجابية التي يشهدها العراق في مختلف المجالات.





يتبع..