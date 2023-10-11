2023-10-11 13:45:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

حذر السياسي الإيزيدي فهد حامد، اليوم الأربعاء (11 تشرين الأول 2023)، من التلاعب بأصوات الإيزيديين النازحين في مخيمات إقليم كردستان.

وقال حامد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "على مفوضية الانتخابات أن تتخذ آلية تحدّ من خلالها بالتلاعب بأصوات النازحين في المخيمات خلال عملية التصويت بانتخابات مجالس المحافظات".

وأضاف أنه "يجب على الحكومة والمفوضية والمنظمات أن تتبع آلية تمنع إخضاع النازحين للمساومات والاستغلال خاصة من قبل الأحزاب الكردية الحاكمة التي منعت عودتهم لمناطقهم المحررة".

وسيشارك في الانتخابات المقرر اجراؤها في 18 كانون الأول المقبل، 296 حزباً سياسياً انتظموا في 50 تحالفاً إلى جانب أكثر من 60 مرشحاً سيشاركون بقوائم منفردة.

ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات العراقية، وجرى تخصيص 75 منها، ضمن كوتا للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.

وبحسب الدستور، تتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.