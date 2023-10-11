2023-10-11 13:45:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أصدر محمد صالح العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء (11 تشرين الأول 2023)، توجيها لمتظاهري الجمعة "سيرعب الأعداء".

وخاطب “وزير القائد" في تدوينة على منصة "أكس"، وتابعتها "بغداد اليوم"، المتظاهرين بالقول: "أيها المتظاهرون الزاحفون الى بغداد الحبيبة.. لتكن الأكفان زيّكم الموحّد لكي ترعبوا الأعداء".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد هاجم أمس الثلاثاء (10 تشرين الأول 2023)، بعض حكام الدول العربية والإسلامية بشأن الاحداث الأخيرة التي تدور في فلسطين، فيما أكد أن "البيت الصهيوني أوهن من بيت العنكبوت"، واصفا الجهاد ضد إسرائيل بـ “العزة والشرف".

وقال الصدر في كلمة ألقاها من الحنانة في محافظة النجف وتابعتها "بغداد اليوم"، إنه "على كل الدول العربية والإسلامية وعلى رأسها السعودية وإيران ايصال الماء الى غزة الجهاد لكسر الحصار الإرهابي عنها"، مبينا أن " إيصال الماء يكون عن طريق الأراضي المصرية او السورية".

وأوضح أن "دول العالم الثالث بدأت بإسقاط الدول الكبرى كما حدث في بعض الدول الافريقية".

وخاطب الصدر بعض حكام العرب بالقول: "كونوا أحرارًا.. ماذا سينفعكم التطبيع؟"، في اشارة منه الى انهم "لم يحركوا ساكنًا تجاه القضية الفلسطينية".

وتترقب بغداد خروج تظاهرة مليونية، في ساحة التحرير وسط العاصمة، دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين (9 تشرين الأول 2023) لنصرة فلسطين وأهلها.