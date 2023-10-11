إفتاء كردستان يصدر فتوى بخصوص "العمولة" بين الطبيب والصيدلاني

2023-10-11 13:45:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – اربيل

أصدر المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، (11 تشرين الأول، 2023)، بياناً منع فيه الصفقات المالية (العمولة) بين الطبيب والصيدلي وأصحاب المختبرات والمستشفى، فيما عدّ بيع الأدوية والعمليات الجراحية والفحوصات والأشعة غير الضرورية للمرضى المراجعين غشاً لمهنة الطب.

وقال عضو المجلس حسن خوشناو في حديث للصحيفة الرسمية، إنه "لا يجوز ويحرم على الطبيب أن يخالف آداب مهنته، ويتطلب أن يمارس عمله بكل اتقان وتفانٍ في نصحه للمريض وتقديم العلاج له ولا يجوز أن يقدم مصلحته في ذلك على مصلحة المريض، كما يجب أن يتوخى الطبيب الحرص على حالة مراجعيه".

وأضاف أن "الكثير من الأطباء استغلوا مهنة الطب، علاوة على عملهم الاتفاق مع الصيدلي وصاحب المختبر وإدارة المستشفى وغيرها بعقد الصفقات المالية والحصول على نسبة من المبيعات والأرباح المترتبة على ذلك، وبذلك تحول من طبيب يرفق بالمريض ويخفف من معاناته إلى انسان مادي يدفعه الطمع إلى أن يتاجر بالمرضى ويزيد من معاناتهم".



