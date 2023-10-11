جنايات النجف: الإعدام بحق مدان أقدم على ذبح طفل أمام المارة

2023-10-11 13:45:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف



أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الاربعاء (11 تشرين الاول 2023)، حكما بالإعدام بحق مدان اقدم على ذبح طفل بواسطة سكين وامام أنظار المارة من الناس.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان قام بشراء سكين وذبح بها الطفل البالغ من العمر ثلاثة عشر عاما وفصل رأسه عن جسده في سوق حي الأنصار في مدينة النجف وأمام أنظار جموع من الناس المتواجدين".

وأوضح، أن "المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانته وفقا لإحكام المـادة 406 /1/ج مـن قـانون العقوبات".