الملك السعودي يبلغ الرئيس العراقي أهمية تنسيق المواقف في مواجهة تحديات المنطقة

2023-10-11 13:50:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز، تسلَم الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأربعاء، رسالة خطيّة من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز أكد فيها رغبة بلاده تعزيز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال رشيد، في قصر بغداد السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز.

وتضمنت رسالة ملك العربية السعودية، رغبة المملكة في تعزيز العلاقات بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وأهمية تنسيق المواقف في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.

وأكّد الرئيس العراقي، خلال اللقاء، ضرورة توطيد العلاقات بين العراق والمملكة وتوسيع آفاق التعاون البناء وبما يعود بالنفع على البلدين.

من جهته، أكد السفير الشمري حرص المملكة على تعزيز علاقاتها مع العراق ودعمها لأمنه واستقراره، مشيداً بالتطورات الإيجابية التي يشهدها العراق في مختلف المجالات.