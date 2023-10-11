حسن أحمد يشيد بمعسكر المغرب ويؤكد قدرة الأولمبي على التأهل لباريس

2023-10-11 14:00:14 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عماريواصل منتخبنا الأولمبي استعداداته في معسكره المقام في مدينة الدار البيضاء تحضيراً لمواجهة نظيره المغربي، يوم غد الخميس، في المباراة التجريبية التي تجري تحضيراً لنهائيات كأس آسيا لمنتخبات دون 23 عاماً والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة العام المقبل والمؤهلة لدورة باريس الأولمبية.وقال المدرب الكروي حسن أحمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" ‏رحلة المنتخب الأولمبي كانت قلقة بسبب عدم توفير متطلبات الإعداد المكثف على عكس المنتخبات الباقية"، مشيراً الى أن"المعسكرين الأخيرين الداخلي والخارجي كانا ملبيان للطموح قبل الدخول في معترك النهائيات القارية".وأضاف أحمد أن" معسكر المغرب سيسهم في اتضاح الصورة أمام المدرب راضي شنيشل والجهاز الفني المساعد عن اللاعبين والوقوف على مدى جاهزيتهم وتحديد أسلوب اللعب أمام كل خصم في البطولة ".وتابع أحمد أن" منتخبنا يمتلك نخبة جيدة من اللاعبين البارزين مع أنديتهم في منافسات الدوري ولديهم خبرة متراكمة عكس المنتخبات الاخرى"، لافتاً الى أن" المنتخب الحالي يبشر بخير وهنالك بارقة أمل بالتأهل الى أولمبياد باريس في حال التركيز في المباريات وتطبيق توجيهات الجهاز الفني والخطط الموضوعة لكل مواجهة".