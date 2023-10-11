رئيس الوزراء يؤكد استعداد العراق للانضمام إلى مجموعة "بريكس"

2023-10-11 14:05:01 - المصدر: واع

متابعة – واع

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، استعداد العراق للانضمام إلى مجموعة "بريكس".

وقال رئيس الوزراء في تصريح لقناة( RT ) أثناء جلسة حوارية مع ممثلي الجالية العراقية في روسيا، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق على استعداد للانضمام إلى مجموعة (بريكس) إذا تلقى دعوة من الدول المؤسسة"، مشيراً الى أن "العراق يتفهم الدور الذي تلعبه المجموعة ويدرك شروط ومواصفات الانضمام إليها".

وبشأن القضية الفلسطينية، عبر رئيس الوزراء عن امتنانه "لموقف روسيا المبدئي من القضية الفلسطينية"، لافتاً إلى أنه "بحث هذا الملف مع الرئيس بوتين بعمق ومن منطلق الحرص على أرواح المدنيين".