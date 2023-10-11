2023-10-11 14:05:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

تسلَم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، رسالة خطيّة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، تسلم رسالة خطية من ملك السعودية، خلال استقباله السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري اليوم في قصر بغداد".

وأضافت أن "الرسالة تضمنت رغبة المملكة في تعزيز العلاقات بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وأهمية تنسيق المواقف في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة".

وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، "ضرورة توطيد العلاقات بين العراق والمملكة وتوسيع آفاق التعاون البناء وبما يعود بالنفع على البلدين".

من جهته، أكد السفير الشمري "حرص المملكة على تعزيز علاقاتها مع العراق ودعمها لأمنه واستقراره"، مشيداً "بالتطورات الإيجابية التي يشهدها العراق في مختلف المجالات".