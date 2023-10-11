رئيس الوزراء: ماضون بتنفيذ إصلاحات يلمسها الشارع العراقي

2023-10-11 14:05:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مضي الحكومة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية وخدمية يلمسها الشارع العراقي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى جمعاً من الجالية العراقية المقيمة في روسيا الاتحادية، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى موسكو، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف أن "رئيس الوزراء استمع خلال اللقاء، إلى عرض شامل عن أحوال الجالية العراقية، وسير أمورهم ومتطلباتهم وأهم العقبات والصعوبات التي تواجههم في إقامتهم".

وأكد رئيس الوزراء في حديثه إلى نخب الجالية، "مُضيّ الحكومة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية وخدمية يلمسها الشارع العراقي، وتحقق طموح الناس وما يرتجوه من الحكومة".

وأشار إلى "أهمية إسهام الكفاءات العراقية أينما وُجدت، في بناء العراق وتحقيق التقدم المنشود"، معرباً عن ترحيب "الحكومة باحتضان جميع من يرغب بالإسهام في التنمية والإصلاح".

وشدد على أن "الحكومة تتمسك بدعم المواطنين العراقيين في كلّ مكان، وتحرص على تسهيل شؤونهم وتقديم كلّ الخدمات الإدارية لهم، ورعاية شؤونهم".