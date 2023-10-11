بافل طالباني يعرض على تركيا المساعدة لحل مشاكلها مع العمال الكوردستاني

2023-10-11 14:40:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب رئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني، يوم الأربعاء، عن استعداده لمساعدة تركيا في حل مشاكلها مع حزب العمال الكوردستاني، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم وجود قانون في العراق يحظر المؤسسات العاملة في اقليم كوردستان التي تقول عنها أنقرة أنها تابعة لذلك الحزب المناهض لها.

وقال طالباني خلال استضافته في ملتقى "ميري" المنعقد في اربيل، إن "مشكلتنا مع تركيا من الصعب حلها"، مردفا بالقول، إن "تركيا تسببت باستشهاد ثلاثة من اصدقائي من دون سبب"

وأضاف "نحن نود أن تتحسن علاقتنا مع تركيا ولا بد من ذلك، ولكن مشكلتها هي أنه لدينا رؤى مختلفة حول (غرب كوردستان) التابعة لسوريا"، مستطردا القول "نحن لدينا علاقات مع حزب العمال الكوردستاني، لكن ليس كما يتم الحديث عنه".

كما أشار طالباني إلى أنه "لدينا مؤسسات في السليمانية تقول عنها تركيا أنها تابعة لحزب العمال الكوردستاني"، مؤكدا أن هذه المؤسسات "رسمية ومجازة وتتواجد في محافظة اربيل ايضا".

وتابع بالقول إنه "تحدث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وقال له: هل يمكن حظر هذه المؤسسات؟ ليقول زيدان: لا ليس هناك قانون لحظرها".

وشدد على أنه "يجب حل المشاكل مع تركيا بالحوار، نعم الكورد عنيدون لا يفعلون أشياءً تحت الضغط"، مضيفا "نحن مستعدون للحوار وحل كل المشاكل مع تركيا ونستطيع أن نساعدها في حل المشكلة مع حزب العمال الكوردستاني، ويمكن للحزب الديمقراطي الكوردستاني أن يؤدي دورا في هذا المجال".