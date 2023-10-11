الشمري يوجه بعقوبة 3 ضباط "كبار" وتأخير ترقيتهم (وثيقة)

2023-10-11 14:40:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بمعاقبة ثلاثة ضباط وتأخير ترقياتهم بسبب ارتداءهم رتب للجيش العراقي.

وبحسب وثيقة، صادرة بتاريخ، (9 تشرين الأول، 2023)، حصلت "بغداد اليوم"، على نسخة منها، فأنه "من خلال زيارة الوزير الى معهد الاستخبارات بتاريخ 8/ 10 / 2023 لوحظ ارتداء منسوبيكم الضباط المدرجة أسماؤهم أدناه لرتب الجيش العراقي خلافاً لتعليمات تحديد أزياء وإشكال رتب صنوف قوى الأمن الداخلي رقم (4) لسنة 2019 ".

وعليه نسب الوزير ما يلي:

توجيه عقوبة قطع الراتب للضباط مدار البحث لمدة (3) أيام وفقا لأحكام المادة (43 / ثانيا) من قانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 المعدل. تأخير ترقيتهم. توجيه الضباط كافة في حالة تكرار المخالفة المذكورة سيتم مفاتحة مكتب رئيس مجلس الوزراء لغرض نقل خدماتهم الى وزارة الدفاع.



