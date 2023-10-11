صور.. مدرسة آيلة للسقوط في كربلاء تكشف واقع البنى التحتية بالمحافظة

2023-10-11 14:40:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – كربلاء

كشفت صور وردت من كربلاء لمدرسة آيلة للسقوط، حقيقة البنى التحتية في المحافظة ومدى تراجع الملف الخدمي في ظل موجة من المشاريع التي قد تكون مجرد مخططات في أدراج المسؤولين.

وحصل فريق "بغداد اليوم" الاستقصائي على صور لإعدادية العباس المهنية في كربلاء توضح حقيقة المشهد الخدمي في هذه المحافظة، ولاسيما وأن واقع الحال يقول إن المدرسة آيلة للسقوط وقد تشكل تهديدا على حياة الطلبة في حال استمرار الدوام الرسمي فيها من دون معالجة جذرية.

ورغم المناشدات المتكررة من قبل ذوي طلبة اعدادية العباس المهنية الى الجهات المعنية في كربلاء لإعادة تأهيل واعمار المدرسة إلا انهم لم يجدوا أي آذان صاغية لمطالبهم.

وفي (23 أيلول 2023)، كشف عضو مجلس النواب عن محافظة كربلاء، محمد الخفاجي، عن مشاريع تنفذ في المحافظة "خلافًا للمواصفات"، فيما اشار الى أنه يتم غض النظر عن مشاكل تلك المشاريع.

ويتهم الخفاجي في حديث لـ “بغداد اليوم"، "محافظ كربلاء نصيف الخطابي بمسؤولية هدر المال في هذه المشاريع"، مطالبًا "بتدخل الادعاء العام وهيأة النزاهة في هذا الملف".

ويؤكد الخفاجي أن "الكثير من المشاريع المفتوحة لا توجد فيها نسب إنجاز ومتلكئة أو تنفذ بشكل سيء، أو تحصل فيها (لملمة) للمشاكل للتغطية عليها، وبالتالي تُرحل مشاكلها التي تتطلب كشوفات إضافية للصيانة والترقيع فيما بعد".

ومن خلال ما رصدته "بغداد اليوم" بشأن ملفات الفساد، تحدث النائب عن محافظة كربلاء ممثلاً لكتلة اشراقة كانون زهير شهيد الفتلاوي، في (16 أيلول 2023)، بالقول، إن "حجم المشاريع التي تنفذ في كربلاء، لا يرقى إلى حجم الأموال التي تُصرف عليها، وإن عمر كثير منها لن يتعدى خمسة أعوام، ونحن بحاجة إلى مشاريع إستراتيجية كبيرة، ما زالت إدارة المحافظة لم توليها الاهتمام المطلوب".

المصدر: بغداد اليوم