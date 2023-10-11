الاتصالات تتوعد موظفيها ممن يفشي "أسرار" الوزارة بعقوبات قانونية (وثيقة)

2023-10-11 14:40:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توعدت وزراة الاتصالات، موظفيها ممن يفشي "أسرار" الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعقوبات قانونية.

وذكرت وثيقة صادرة من الوزارة بتاريخ التاسع من الشهر الحالي وحصلت عليها "بغداد اليوم"، أنه "استنادا لإحكام المادة (4 سابعا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 توجهكم بعدم تداول الوثائق والمعلومات والكتب الرسمية وافشاء اسرار العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يطلع عليها الموظف بحكم وظيفته أو اثناءها ويخشى إفشاءها الحاق الضرر بمكان عمله او بزملائه او مرؤوسيه وبخلافه يتعرض الموظف المخالف الى المسائلة القانونية استنادا لإحكام المادة 327 من قانون العقوبات رقم111 لسنة 1969 المعدل".

أدناه نص الوثيقة:







