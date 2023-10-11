مكافحة الارهاب يقتل ثلاثة ارهابيين في صلاح الدين

2023-10-11 14:45:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين



أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء (11 تشرين الاول 2023)، قتل ثلاثة ارهابيين في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وبإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي وبكمين محكم وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة تمكن ابطال الجهاز من قتل 3 ارهابيين من عصابات داعش في محافظة صلاح الدين - قضاء طوزخرماتو".

وأضافت أن "المعلومات الاستخبارية الدقيقة لابطال الجهاز دائما ما تكون لها الاثر الناجح في شل حركة العصابات الإرهابية".