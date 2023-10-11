2023-10-11 15:00:04 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية فؤاد حسين سيشارك في الاجتماع الطارئ لبحث العدوان الإسرائلي على غزة.

وقال الصحاف، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وصل الى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربيَّة على المستوى الوزاريّ".

وأضاف الصحاف، أن "الاجتماع الطارئ، سيبحث العدوان الإسرائيلي على غزة".