جهاز مكافحة الإرهاب يقتل 3 إرهابيين في صلاح الدين

2023-10-11 15:00:06 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، عن قتل 3 ارهابيين في محافظة صلاح الدين.

وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي وبكمين محكم وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكن ابطال الجهاز من قتل (3) ارهابيين من عصابات داعش في محافظة صلاح الدين - قضاء طوزخرماتو".

وأضاف أن "المعلومات الاستخبارية الدقيقة لابطال الجهاز دائما ما تكون لها الاثر الناجع في شل حركة العصابات الإرهابية".