بسبب "جذع نخلة".. مقتل شخص وإصابة آخر بشجار مسلح في ذي قار

2023-10-11 16:45:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأربعاء، بمقتل وإصابة شخصين بشجار مسلح جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شجاراً اندلع بين أبناء عم على جذع نخلة في منطقة الرفيعة بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، واستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والآلات الحادة".

وبين المصدر، أن "الشجار أدى لمقتل شخص في العشرينيات من عمره رمياً بالرصاص، فيما أصيب آخر بجروح بليغة"، مشيراً إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة لدائرة الطب العدلي، والمصاب للمستشفى لغرض تلقي العلاج".