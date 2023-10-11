2023-10-11 16:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، منح ناديي الزوراء والكلبة مهلة أخيرة لحل قضية اللاغب لؤي الغاني. وقال رئيس لجنة الانضباط علي والي لـ”ايرث نيوز” إن “اليوم اكتملت كل الإجراءات المتعقلة بقضية اللاعب لؤي العاني مع ناديي الزوراء والطلبة”. وأضاف أن “المخالفات واضحة بحق نادي الطلبة واللاعب لؤي العاني الذي وقع […]

ظهرت المقالة الانضباط تمنح الزوراء والطلبة مهلة أخيرة بقضية لؤي العاني أولاً على ايرث نيوز.