2023-10-11 16:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس” اليوم الأربعاء، قصف مطار بن غوريون في تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين. كما أعلنت كتائب القسام أنها قصفت “تحشدا لقوات العدو في منطقة زيكيم”. وحسب المعلومات فقد سقط صاروخ من غزة على مبنى بشكل مباشر في ريشون لتسيون بضواحي تل أبيب. وقد دوت صافرات الإنذار في […]

ظهرت المقالة “القسام” تقصف مطار بن غوريون في تل أبيب رداً على استهدف المدنيين أولاً على ايرث نيوز.