2023-10-11 16:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ توفيت المعمرة الأمريكية “دورثي هوفنر” 104 أعوام من ولاية إيلنوي، قبل إدراج اسمها في موسوعة “غينيس” كأكبر معمرة تقفز بالمظلة في العالم. وقال “جو كونانت”، صديق دورثي المقرب لموقع “ميرور” البريطاني إن أحد الموظفين في مركز “بروكديل” لرعاية كبار السن، عثر على دورثي متوفاة صباح الاثنين الماضي، والتي يبدو أنها لفظت أنفاسها الأخيرة […]

ظهرت المقالة قبل إدراج اسمها في “غينيس”.. وفاة أكبر معمرة قفزت بالمظلة أولاً على ايرث نيوز.